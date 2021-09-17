محافظ بورسعيد يفتتح ساحة مصر بمدخل قناة السويس

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس بنطاق حى الشرق.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه من المخطط أن تصبح المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، مؤكدا أنه جرى إنشاء ساحة مصر على أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر وتاريخ حفر قناة السويس، وأنه جرى وضع تمثال ساحه مصر، ليعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.

من جانبه أكد الدكتور النحات عصام درويش، مصمم الثمثال أنه يوثق عظمة المصريين ويحمل أسم مصر أم الدنيا، ويضم جداريات لحفل إفتتاح قناة السويس ويتجاوز طوله 20 متراً ليكون ظاهراً من داخل المجري الملاحي.

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال يحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.