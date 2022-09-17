 فيديو.. احتجاجات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدا بمقتل مهسا أميني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. احتجاجات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدا بمقتل مهسا أميني


نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 8:58 م

عرض موقع «إيران إنترناشيونال» مقطع فيديو يرصد اندلاع احتجاجات في مدينة سنندج، غربي إيران، للتنديد بمقتل مهسا أميني، على يد الشرطة الإيرانية.

وقال الموقع إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت في مدينة سقز النار على المحتجين، الذين تجمعوا أمام مكتب قائمقام المدينة، بعد تشييع جنازة مهسا أميني.

وردد آلاف الاشخاص هتافات مثل «الموت للديكتاتور»، و«عار علينا مرشدنا الجاهل»، في جنازة مهسا أميني التي قتلت على يد عناصر دورية الإرشاد.

وتشير مقاطع الفيديو المنشورة في مواقع التواصل إلى استمرار الاحتجاجات في مدينة سقز. وفي هذه المقاطع، تهاجم الدراجات النارية والقوات الخاصة المتظاهرين.

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