زعيم المعارضة البريطاني لا يستبعد فرض زيادة ضريبة على الأغنياء إذا وصل للسلطة

رفض زعيم المعارضة البريطاني، كير ستارمر، ضمان ألا تكون هناك زيادات ضريبية على الأغنياء حال فوز حزب العمال بالسلطة في انتخابات عامة متوقعة العام المقبل.

وقال ستارمر في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "أريدها (الضريبة) أن تنخفض بالنسبة لفئة العمال"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان العبء الضريبي سيزيد في عهد حزب العمال.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، يبدو أن تعليقات ستارمر تتعارض مع تصريح أدلت به مؤخرا وزيرة خزانة حكومة الظل، راشيل ريفيز، التي قالت إن حزب العمال لن يزيد ضريبة أرباح رأس المال أو يقدم ضريبة سنوية على المنازل الفاخرة.

كما قالت أيضا إن الحزب لن يعد يخطط لرفع ضريبة الدخل البالغة 45%، في تراجع عن تعهد ستارمر الذي يعود إلى عام 2020.

وأوضح ستارمر أن حزب العمال يخطط لتنمية قدرة البلاد على الخروج من أي عجز تمويلي عام، في حين أقر أيضا بأن النمو المحدود خلال العقد الماضي يعني أنه ربما يجبره على اللجوء إلى زيادة الضرائب.

وأضاف: "أركز أيضا بلا شك على تنمية الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد نما خلال الأعوام الـ 13 الماضية بنفس وتيرة آخر حكومة عمالية، لكان لدينا عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية لننفقها على خدماتنا العامة بدون إضافة بنس واحد من الضرائب".