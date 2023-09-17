رئيس الوزراء اليوناني: استعادة قنوات الاتصال بين اليونان وتركيا أمر إيجابي للغاية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبيل لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الجاري في نيويورك، إن استعادة قنوات الاتصال بين اليونان وتركيا على جميع المستويات"أمر إيجابي للغاية".



وتسعى الدولتان إلى تحسين العلاقات، حيث من المقرر أن يلتقي ميتسوتاكيس بالرئيس التركي في نيويورك الأربعاء المقبل للمرة الثانية خلال نحو شهرين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أنه يريد أن يكون قادرا على التحدث مع تركيا، ولكن اليونان لن تناقش أي قضايا تتعلق بالسيادة.



وقال ميتسوتاكيس "كانت إرادتي ورغبتي منذ عام 2019، أن أكون قادرا على التحدث مع تركيا وقبول أن قضايانا لا يمكن حلها إلا على أساس القانون الدولي وقواعد حسن الجوار."