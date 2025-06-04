دافع وزير الخارجية الألماني، الأربعاء، أمام نواب البرلمان عن دعم بلاده لإسرائيل، بما في ذلك إرسال أسلحة إليها ما يثير مزيدا من الجدل، خلال جلسة شهدت توترات.

وقال الوزير المحافظ يوهان واديفول أمام البوندستاج: "ستستمر ألمانيا في دعم دولة إسرائيل، بما في ذلك من خلال إرسال الأسلحة"، متحدثا عن تعرض الدولة العبرية لهجمات، وفق وكالة فرانس برس.

وأكد الوزير الذي من المقرر أن يجري محادثات الخميس مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته إلى برلين: "لهذا السبب تبقى المساعدة ضرورية".

وتوقفت جلسة النقاش في البرلمان عندما صرخت امرأة كانت تتابعها من المدرجات المخصصة للمتفرجين في البوندستاج، باللغة الإنجليزية: "حرّروا فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية"، في إشارة إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة. وبادر عنصر أمن إلى إخراجها بالقوة.

كما طلبت رئيسة البوندستاج، جوليا كلوكتر من النائبة عن حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه"، كانسين كوكترك، مغادرة القاعة لأنها كانت ترتدي قميصا رماديا طبعت عليه كلمة "فلسطين".