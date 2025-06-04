 آرسنال يفاوض بارتي لتجديد عقده ورحيل جورجينيو وستيرلنج

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه يجري مفاوضات مع نجمه الغاني توماس بارتي لتجديد عقده، مشيرا إلى رحيل عدد من اللاعبين الآخرين، من بينهم جورجينيو ورحيم ستيرلينج.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بارتي، الذي يلعب مع آرسنال منذ عام 2020، في 30 يونيو الجاري، فيما كشف النادي اللندني أن "المفاوضات مستمرة".

ومن بين اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن آرسنال لاعب خط الوسط الإيطالي جورجينيو، والظهير الأيسر الاسكتلندي كيران تيرني، وحارس المرمى البرازيلي نيتو، وستيرلينج، الذي كان لاعبا أساسيا في منتخب إنجلترا في مرحلة ما.

وكان ستيرلينج يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع آرسنال، قادما من تشيلسي.

يذكر أن آرسنال احتل في الموسم المنصرم المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.