أهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو، مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار روسية (درونز).

وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن "كوجيمياكو قدم إلى كيم جونج أون، بدلة واقية الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن درع لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له وتم تطويره وإنتاجه في إقليم بريموريه"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما تسلم زعيم كوريا الشمالية 5 درونز انتحارية، ودرون استطلاع "جيرانيوم-25" عامودية تم تصنيعها في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية.

وفي وقت سابق تلقى كيم كذلك خلال زيارته إلى بريموريه هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وقائد الطيران الاستراتيجي الروسي، كما قدم كيم هدية لأسطول المحيط الهادئ.

وصل زعيم كوريا الشمالية إلى الشرق الأقصى الروسي يوم الثلاثاء الماضي، على متن قطاره الخاص، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2019.