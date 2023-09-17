السيطرة على حريق شب بجزء في الإدارة الصحية بإسنا في الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر، في السيطرة على حريق شب بمبنى الإدارة الصحية بمدينة إسنا نتيجة ماس كهربي، دون وجود أي خسائر بشرية أو مادية.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بالأقصر بلاغًا بنشوب حريق في جزء من مبنى إدارة إسنا الصحية نتيجة ماس كهربي، لتبلغ على الفور الغرفة إدارة الحماية المدنية بالمدينة وتنتقل مباشرة لمكان الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في الأخير في السيطرة على الحريق قبل امتداده لأجزاء أخرى في المبنى وعلى إثره تم قطع خدمة الكهرباء عن منطقة شارع البحر بوسط المدينة حتى تمام الانتهاء من عملية إخماد الحريق ثم عادت الخدمة من جديد.

حرر محضر بالواقعة تمهيدًا لتولي النيابة العامة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

