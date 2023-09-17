 بنجلاديش: تجاوز عدد الوفيات بسبب حمى الضنك 800 شخص - بوابة الشروق
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بنجلاديش: تجاوز عدد الوفيات بسبب حمى الضنك 800 شخص

دكا - د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 5:09 م
ذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش أن عدد حالات الوفاة بسبب حمى الضنك في البلاد، تجاوز 800 شخص.

وبتسجيل 14 حالة وفاة أخرى بسبب حمى الضنك في الساعات الـ24 حتى صباح أمس السبت، ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب المرض، الذي ينقله البعوض في بنجلاديش إلى 804 أشخاص هذا العام، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد.

وخلال تلك الفترة، تم نقل 2598 مريضا آخرين إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بالحمى الفيرويسة، حسب المديرية.

وتابعت المديرية أنه من بين المرضى الجدد، 881 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات في دكا والباقين خارج العاصمة، مما يشير إلى تدهور الوضع بمختلف أنحاء البلاد.

ويتلقى إجمالي عشرة آلاف و330 مريضا بحمى الضنك، من بينهم 4208 في العاصمة، العلاج في المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد.

وسجلت المديرية حتى الآن 164 ألفا و562 حالة إصابة بحمى الضنك، و153 ألفا و428 حالة تعافي هذا العام.

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