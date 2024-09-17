محافظ سوهاج يبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعلي العزازي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والسيد عبد العليم التهامي مدير وحدة تقنين الأراضي بالديوان العام، وأعضاء اللجنة.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملف التقنين بالكامل، موجهًا بالرجوع للدليل الاسترشادي الصادر من لجنة استرداد الأراضي، على أن تقوم إدارة الأملاك بالمحافظة بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة سواء تحت ولاية المحافظة أو الجهات الأخرى؛ لمتابعة ما اتخذته تلك الجهات من إجراءات، وإخطار المحافظة بتعاقدات جهات الولاية مع المواطنين، ومتابعة سداد حق الشعب من هذه الأراضي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ آلية للمتابعة المستمرة للأراضي المسلمة لجهات الولاية، والمرور عليها بصفة دورية، وفي حالة وجود أي تعدي يتم محاسبة المقصر، على أن يتم مراجعة حالات عدم استكمال الشروط، وقبول طلبات التحصيل.

وشدد على ضرورة سحب الأراضي من المتقاعسين في سداد مبالغ المعاينة أو أقساط القنين، على أن يتم التأكد من عدم تجاوز النصاب القانوني للمواطن من مساحات الأراضي أو تقديم أكثر من طلب في مناطق داخل المحافظة أو خارجها، ومراجعة الأراضي المستردة، والتواصل مع البنوك لمراجعة السداد.



