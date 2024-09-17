محافظ القليوبية يدشن ويشهد انطلاق فعاليات مبادرة بداية على مستوى المحافظة

دشن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" من أمام ديوان عام محافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ومشاركة جميع القيادات التنفيذية والشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، والجهات الشريكة سواء الحكومية أو الخاصة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية على أهمية المبادرة الرئاسية التي تعكس حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يهدف إلى تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية. وأشار إلى أهمية التنسيق بين جميع جهات الدولة المعنية على أرض القليوبية، مثل التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، لتحقيق أهداف المبادرة بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية على مستوى الجمهورية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. وتركز أيضًا على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص عمل لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. على مستوى محافظة القليوبية، قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق والترتيب لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال إعداد وتجهيز الخدمات التي تقدمها الجهات الشريكة في المبادرة مثل الصحة، والشهر العقاري، ومكتبة مصر العامة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مكافحة الإدمان.

وتفقد المحافظ اصطفاف سيارات الخدمات المقدمة في إطار المبادرة، والتي تضمنت 5 سيارات إسعاف مجهزة، و3 قوافل طبية، و2 قوافل لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى 3 سيارات لتقديم خدمات الشهر العقاري، وأتوبيس تابع لمكتبة مصر العامة، و3 سيارات مختلفة لتقديم خدمات مديرية التضامن الاجتماعي، و4 سيارات سلع غذائية تابعة لمديرية التموين، و2 سيارة لتقديم خدمات السجل المدني، وسيارة تابعة لمديرية القوى العاملة لتقديم خدمات التدريب المتنقل.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى التنمية البشرية وبناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة. وأكد على تقديم كافة التيسيرات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار المحافظ إلى أن المواطن سيلمس تحسناً في كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تنظيم العمل وتحويله من مجرد إطلاق إلى برنامج عمل مستمر على مدار العام، مع العمل وفق مؤشرات قياس تمكّن الدولة من تقييم مستوى التنمية البشرية في إطار التنمية المستدامة وفقًا للمؤشرات العالمية.