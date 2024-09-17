السفير حسام زكي يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكى إلى ليبيا، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وصرح الأمين العام المساعد عقب اللقاء بأن الحديث مع المبعوث الأمريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية.

وأوضح زكي أنه جري تبادل وجهات النظر فيما يخص الوضع السائد فى ليبيا عموما، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وقدم السفير زكي شرحا متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية في الأشهر الأخيرة في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.

وأكد السفير حسام زكي أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

من جانبه، قدم المبعوث الأمريكي استعراضا للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.