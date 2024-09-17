وزيرة الخارجية الألمانية تشارك في مؤتمر داعمي مولدوفا في تشيسيناو

تشارك وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر الدعم الخامس لجمهورية مولدوفا الصغيرة المجاورة لأوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تلتقي ممثلين عن مولدوفا وفرنسا ورومانيا في العاصمة تشيسيناو.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين إن المناقشات ستركز على التنمية الاقتصادية في مولدوفا وتأمين إمدادات الطاقة وإصلاح سيادة القانون في البلاد.

ولتعزيز قدرة مولدوفا على الصمود في مواجهة النفوذ الروسي، من المقرر إبرام اتفاق ثنائي بشأن التعاون في قطاع الإنترنت. وتتهم مولدوفا موسكو بشن حملات لزعزعة الاستقرار والتضليل.

وأطلقت بيربوك بالتعاون مع فرنسا ورومانيا ما يسمى بمنصة شراكة مولدوفا في أبريل 2022 في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على مولدوفا.

وتعد مولدوفا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر2 مليون نسمة، واحدة من أفقر البلدان في أوروبا. وتنقسم البلاد بين قوى موالية لأوروبا وأخرى موالية لروسيا. ومثل أوكرانيا، أصبحت مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022. وفي 20 أكتوبر المقبل من المقرر عقد استفتاء في مولدوفا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية حول ترسيخ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كهدف في الدستور، وهو ما من شأنه أن يعزز مسار البلاد نحو أوروبا.