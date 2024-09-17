 والدة ضحايا حادث قطاري الزقازيق عن مكالمة انتصار السيسي لها: قدمت العزاء وأوصيتها بأحفادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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والدة ضحايا حادث قطاري الزقازيق عن مكالمة انتصار السيسي لها: قدمت العزاء وأوصيتها بأحفادي

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 6:43 م

قالت الحاجة عزة محمد، التي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، هاتفتها ظهر اليوم، وقدمت لها واجب العزاء.

وأضافت الحاجة عزة، في تصريحات خاصة، أن السيدة انتصار السيسي قدمت العزاء لها في فقدانها ابنتيها وحفيدتها جراء الحادث، وأكدت لها على أن جميع احتياجاتها وطالباتها سيتم تلبيتها.

وأكدت السيدة عزة، على أنها أوصت قرينة الرئيس بأحفادها، مضيفة: "طلبت منها عيال بناتي اللي اتصابوا في الحادثة وبيتعالجوا في المستشفى يخلوا بالهم منهم".

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