ترحيب أردني بتقرير أممي حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية بغزة

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، في بيان، إن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحًا واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًّا أو جزئيًّا.

وأضاف أن التقرير يؤكّد أنه على حكومة إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء انتهاكاتها وجرائمها في قطاع غزة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وخلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بهدف القضاء على الفلسطينيين، مضيفة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على الإبادة.

كما يذكر التقرير أيضا بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت أنهم حرضوا على هذه الأفعال.

واستشهدت اللجنة في تقريرها الذي صدر اليوم الثلاثاء بأمثلة، منها حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات والنزوح القسري وتدمير مركز للخصوبة، لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.