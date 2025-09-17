تركيا ترحب بخارطة الطريق المعلنة بشأن السويداء السورية

أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن ترحيبها بخارطة الطريق التي أعلنت توصلت إليها سوريا مع الأردن والولايات المتحدة بشأن الحل في محافظة السويداء (جنوب).

وقالت الوزارة في بيان لها: "نرحب بخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بهدف الحفاظ على الهدوء، وإرساء الاستقرار، وعدم تكرار الاشتباكات في محافظة السويداء، إحدى المحافظات الجنوبية في سوريا".

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان عيش جميع مكونات الشعب السوري في سلام وأمن واستقرار، وذلك على أساس مبادئ احترام سلامة الأراضي، والوحدة، والسيادة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن خارطة طريق من 7 خطوات للحل في محافظة السويداء.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني في العاصمة دمشق، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، عقب ثالث اجتماع بين الأطراف الثلاثة منذ يوليو الماضي.

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، أعقبها اتفاق لوقفا إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.