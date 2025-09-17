زعيمة المعارضة الألمانية تتهم المستشار ميرتس بإثارة الحروب وتخريب جهود السلام

افتتحت زعيمة المعارضة الألمانية أليس فايدل جلسة المناقشة العامة للميزانية في البرلمان الاتحادي "بوندستاج" بهجمات لاذعة على سياسات المستشار فريدريش ميرتس.

واتهمت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وكتلته البرلمانية، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ميرتس باتباع نهج يساري، وبالعجز عن الكلام في ضوء مقتل الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك وحوادث الحرق العمد على خطوط السكة الحديد.

وانتقدت فايدل سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الاتحادية الألمانية "المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي"، واصفة إياها بـ"إجراءات تذرع وسياسات رمزية".

وكررت فايدل مطالب حزب البديل من أجل ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود، وتشديد إجراءات لم شمل الأسر، والعودة إلى الطاقة النووية، وخفض الإنفاق على حماية المناخ.

واتهمت فايدل المستشار الألماني أيضا بـ"إثارة الحروب"، وقالت: "إنكم تُخرِّبون جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة"، ووصفت الميزانية العامة للائتلاف الحاكم بأنها "ميزانية مهلهلة وغير مسئولة، بلا معيار أو هدف، ولا تحل أي مشكلة، بل تُفاقم الأزمة".

ودأبت المعارضة على استغلال المناقشات المتعلقة بميزانية المستشارية خلال مداولات الميزانية في البرلمان لتصفية حساباتها مع سياسات الحكومة الاتحادية.