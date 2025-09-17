تنطلق في الساعة التاسعة من مساء غدٍ الخميس، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتستمر الفعاليات حتى 22 سبتمبر الجاري على مدى خمسة أيام.

ويقدّم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، فيما يتولى إخراجه المخرج أحمد يسري، ويصمم ديكوره مهندس الديكور إسلام جمال.

ويحضر الحفل رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي المنتج هشام سليمان، وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، إلى جانب نخبة من السينمائيين والفنانين وقيادات المحافظة.

ويهدف المهرجان، إلى إنعاش الحركة السينمائية والحياة الثقافية في بورسعيد عبر برنامج متنوع يشمل عروضًا لأهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية، إضافة إلى أفلام الطلبة (مشروعات التخرج)، مع ندوات ثقافية وجلسات نقاشية يشارك فيها صناع السينما من داخل مصر وخارجها، فضلًا عن البرامج الموازية خارج المسابقة الرسمية.

وأعلنت إدارة المهرجان إهداء الدورة الأولى لاسم الفنان الكبير محمود ياسين، ابن بورسعيد، فيما تحل السينما التونسية ضيف شرف الدورة نظرًا لمسيرتها الغنية.

وتتوزع مسابقات المهرجان على: "مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلماً، إضافة إلى عرض فيلمين ضمن قسم البانوراما التونسية، إلى جانب الندوات وثلاث ورش تفاعلية تُقام على هامش الفعاليات"