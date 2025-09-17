السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين

جددت المملكة العربية السعودية الثلاثاء دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الثلاثاء "عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وقالت الوزارة: "إن هذا التقرير يبيّن بكل وضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم وانتهاكات، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".