 السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 7:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 7:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 7:03 ص

جددت المملكة العربية السعودية الثلاثاء دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الثلاثاء "عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وقالت الوزارة: "إن هذا التقرير يبيّن بكل وضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم وانتهاكات، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك