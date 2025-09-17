سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أسماء الفائزين بجائزة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث الحضاري أعلى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ومحمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وإبراهيم صابر محافظ القاهرة.

بدأ الحفلة بتسليم شهادات تقدير وتكريم لأعضاء لجنة التحكيم وهم الدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعلي حاتم جبر أستاذة العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعلاء سرحان أستاذ الاقتصاد والبحوث البيئة جامعة عين شمس.

ثم تم الإعلان بفوز شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري بفوزها بالجائزة لتطوير مبنى تمارا بوس.

وبعد الحفل افتتح الوزير معرض توثيقي يضم نماذج من المشروعات المشاركة، بما يعكس التنوع والثراء في العمارة المصرية بمختلف عصورها، ويسلط الضوء على المبادرات المجتمعية والرسمية في هذا المجال، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بالأوبرا.

جدير بالذكر قد أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل ممارسات الحفاظ المعماري والعمراني في محافظات جمهورية مصر العربية لعام 2025، في أبريل الماضي، احتفالا باليوم العالمي للتراث والذي يوافق 18 أبريل من كل عام وذلك للأفراد والكيانات المعمارية.