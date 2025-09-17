نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 فلسطينيا منذ بداية الأسبوع من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة نحو 120 مواطناً، بينهم أطفال، ونساء، بالإضافة إلى رهائن وأسرى سابقين.

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس.

وأشار إلى إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 30 فلسطينيًّا على الأقل.

وأوضح أن عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير وتخريب المنازل، إلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن.

وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة نحو 19 ألفًا، بينهم أكثر من 590 امرأة ونحو 1550 طفلاً، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.