ارتفاع العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات مع اتضاح الرؤية جزئيا بالنسبة للصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن.

وبحسب البيانات بلغ العجز التجاري خلال أغسطس 5ر242 مليار ين (66ر1 مليار دولار) في حين كانت التوقعات تشير إلى عجز قدره 6ر513 مليار ين مقابل عجز قدره 4ر118 مليار ين في يوليو.

وانكمشت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% في حين كان المحللون يتوقعون انكماشها بنسبة 9ر1% بعد انكماشها بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق.

جاء تحسن أداء الصادرات نسبيا بعد توصل اليابان والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على الواردات الأمريكية من اليابان. ويتيح هذا الاتفاق وضوحا للرؤية بالنسبة للشركات اليابانية بشأن مبيعاتها في الولايات المتحدة، كما أن نسبة 15% أقل من النسبة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها في البداية على المنتجات اليابانية وكانت 15%.