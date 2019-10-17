ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 198 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته الأمنية تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحوزة 185 متهم شملت "شاش جرينوف، 27 بندقية آلية، بندقية رصاص، 34 بندقية خرطوش،

14 طبنجة، 121 فرد محلي، 840 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 271 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

ونفذت الحملات 83 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت "4 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهم ارتكبوا 17 حادثا متنوعا، 285 قضية مخدرات بحوزة 302 متهمين ضُبط خلالها 67 كيلو، 55 متهما هاربا من سجون، 21 متهما بالبلطجة، 293 دراجة نارية مخالفة، 30 ألف مخالفة مرورية، 64 قضية بيئة".

وتم إعادة "9 سيارات، 3 دراجات نارية"، و فحص 94 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحيقات.