الشناوي و علي خارج قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

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استبعد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، الحارس الدولي أحمد الشناوي وعلي جبر لاعبي الفريق من القائمة التي تخوض لقاء سموحة غدًا الخميس في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويعاني الشناوي وجبر من الإصابة ما أدى لخروجهما من حسابات ديسابر في مباراة سموحة، كما خرج أحمد علي وطارق طه ومحمود حمادة وإبراهيم عادل لأسباب فنية بجانب محمد فتحي للإيقاف.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة 19 لاعبًا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – أحمد دعدور.

خط الدفاع: الإيفواري ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – رجب بكار – محمد حمدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – البوركيني إيريك تراوري – التونسي عمر لعيوني – الأوغندي عبده لومالا – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – محمد فاروق.

خط الهجوم: الغاني جون أنطوي – دودو الجباس