خفر السواحل في مونتنيجرو يعترض قاربا شراعيا على متنه 52 مهاجرا

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ذكرت الإذاعة المحلية، اليوم السبت، أن خفر السواحل في مونتنيجرو / الجبل الأسود / اعترض سبيل 52 مهاجرا يحملون الجنسية التركية كانوا يحاولون دخول إيطاليا على متن أحد القوارب.

وأفادت إذاعة جادران التابعة لمونتنيجرو بأن القارب الشراعي الذي كان يرفع العلم الكرواتي ويقوده طاقم صربى عثر عليه في المياه الدولية بالقرب من سواحل الجبل الاسود .

واقتيد المهاجرون إلى مرسى بالقرب من بلدة هرتشيج نوفي في الجبل الأسود، حيث تحقق معهم الشرطة وممثلو الادعاء العام .

وتعتبر مونتنيجرو هى إحدى الدول التي يمكن للاجئين المرور من خلالها عبر أحد المسارات الجانبية الأقل استخداما على طريق البلقان.