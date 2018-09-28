العربي للطفولة: رصد 881 مصطلحا ومفهوما خاطئا حول الأطفال في الإعلام

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية رصد 881 مصطلحا ومفهوما وصورة خاطئة حول الأطفال في الإعلام من خلال الدليل الذي أعده بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند).

جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء الذي عقده المجلس في إطار مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي بمشاركة 20 خبيرا في مجالات إعلام وحقوق وتنشئة الطفل، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس.

وقال الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس، خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع ، إن المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي هو أحد المشروعات الاستراتيجية التي ينفذها المجلس بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ليكون آلية تعنى برصد ومتابعة ومراقبة الإعلام العربي فيما يخص حقوق الطفل وأساليب تنشئته وتحري المهنية بهدف المزيد من التواصل والفعالية للمنتج الإعلامي العربي والتزامه بالبعد الحقوقي والتنموي.

وأضاف أن المرصد مر بأكثر من مرحلة بالتعاون مع الشركاء، بدأت الأولى بإجراء دراسة عربية تناولت تقييم تناول الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية وهي إعداد المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومجلس وزراء الإعلام العرب.

وتابع أن المرحلة الثالثة – التي نحن بصددها الآن – هي إعداد دليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام، علاوة على استمرار عمل المرصد في التعاون مع المؤسسات الإعلامية ورصد الأداء الإعلامي في مجال حقوق الطفل، وعقد ورش عمل وطنية وإقليمية للإعلاميين العرب.

ومن جانبه.. استعرض الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام جامعة النهضة والخبير الرئيسي للدليل ما تم من خطوات منهجية لإعداد الدليل الذي طبق في أربع دول عربية هي (مصر – لبنان – الإمارات – تونس) بهدف رصد ظاهرة التداول الواسع للمصطلحات والصور والفيديوهات الخطأ حول الأطفال بوسائل الإعلام، التي أسهمت في الترويج لصور ذهنية ومعاني ومفاهيم سلبية حول الأطفال، انعكست آثارها الاجتماعية والنفسية السلبية في إعاقة اندماج الأطفال في محيطهم الاجتماعي.

وأوضح أن الدليل رصد بالتطبيق المنهجي 881 مصطلحا ومفهوما وصورة خاطئة ، مع إيجاد البديل المهني لاستخدامها بما يتوافق مع حقوق الطفل، شملت 9 قوائم رئيسية حول قضايا الاستغلال والاضطرابات الجنسية للأطفال، والأطفال في تماس مع القانون، واستغلال الأطفال في الحروب والنزاعات والصراعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والاستغلال التجاري للأطفال، والأطفال من ذوي الإعاقة، ومن ذوى السلوك النادر أو غير المألوف، والأطفال كضحية للإدمان والمخدرات، والعنف اللفظي والجسدي ضد الأطفال.

وطالب عبد اللطيف الضويحي مدير الإعلام ببرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بإعادة وضع الطفولة على قائمة الاهتمامات لتتصدر موقعا متقدما مقارنة بقضايا أخرى على سلم صناعة القرار.

وأشار عمران فياض ممثلا عن إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية إلى أن لجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية قد أوصت في دورتها الأخيرة في 15 سبتمبر الماضي بأهمية استمرار العمل بالدليل وتطبيقه عربيا.

وأكد الدكتور عمرو حمدي أمين عام المنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي بتبني المنظمة الكشفية تطبيق الدليل بين أعضاء الكشافة في الإقليم والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين فتى وفتاة من سن 8 إلى 24 سنة.

وبدورهم.. ناقش الحضور من الخبراء مسودة الدليل الإقليمي، حيث أشادوا بمنهجية الدليل وما توصل إليه من نتائج وتوصيات، مطالبين بوجود آليات لتطبيقه وتفعليه، في ضوء المستجدات الراهنة التي يمر بها الطفل العربي على كافة المستويات، والتطورات المتلاحقة خاصة فيما يتعلق بتغير وتداول تلك المصطلحات والمفاهيم والصور الخاطئة وما تحدثه من تأثيرات سلبية على أطفالنا والمجتمع.

يذكر بأن دليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال قد بدأ العمل عليه منذ عام 2017، وطبقت منهجيته في أربع دول عربية، بمشاركة 145 طفلا عربيا، وأكثر من 100 خبير عربي من مختلف التخصصات.