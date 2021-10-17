مسئولة أمريكية تقوم بجولة أفريقية تشمل غانا وبوركينافاسو

تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية مولي في اليوم /السبت/ أولى رحلاتها إلى أفريقيا، حيث تزور كلا من غانا وبوركينا فاسو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح صحفي اليوم - إن "مولي في" ستلتقي في غانا بمسئولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف أن المسئولة الأمريكية ستؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تستكشف آفاق التعاون من أجل دفع الأولويات العالمية المشتركة.

وأوضح أن من بين ذلك إنهاء جائحة كورونا وتوسيع حجم التجارة والاستثمار بين الدولتين ومواجهة أزمة المناخ واستحداث فرص للطاقة النظيفة إضافة إلى تعزيز الديمقراطية في غرب أفريقيا من خلال قيادة غانا لمنظمة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا " إيكواس ومع الاستعداد لانضمام غانا إلى مجلس الأمن الدولي عام 2022 ـ 2023.

وتابع المتحدث أن المسئولة الأمريكية ستتوجه من هناك إلى بوركينا فاسو حيث تلتقي مع كبار مسئولي الحكومة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وستؤكد على الأهداف المشتركة لتعزيز الحكم الديمقراطي والأمن المستقر في بوركينا فاسو وأنحاء منطقة الساحل الأفريقي.

كما ستشارك في أكبر مهرجان للأفلام والتلفزيون في مدينة واجادوجو العاصمة بما يشجع على شراكات بين صناع الأفلام من الولايات المتحدة وأفريقيا.

أ.م.ن - أ د ه - ك ف