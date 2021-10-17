أشرف صبحي: لا نتدخل في ملف مجلس إدارة نادي الزمالك المُجمد برئاسة مرتضى منصور

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الجهة المنوطة بالرد على موقف المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، هي اللجنة العليا للانتخابات؛ نظرًا لكونها تشرف على العملية الانتخابية بمختلف أنواعها والجهة الإدارية المختصة "مديرية الشباب والرياضة".

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه أحال موقف "رئيس نادي الزمالك السابق" مرتضى منصور، إلى النيابة لإيقاف مجلسه الإداري وفقا للائحة، قائلا: اللجنة العليا للانتخابات تولت الأمر ووزارة الشباب والرياضة لم يعد لها أي تدخل في ازمة مرتضى منصور.

وتابع: وزارة الشباب والرياضة لديها منظومة متكاملة وتتابع كل الأمور المتعلقة بالشأن الرياضي دون تجاوز وفي إطار المسؤوليات الموكلة لكل جهة.

وتابع:"نحتكم إلى اللوائح والقوانين في موقف رئيس نادي الزمالك الأسبق".