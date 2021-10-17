نشاط مكثف في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

يشهد، اليوم الأحد، رابع أيام مهرجان الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي نشاطا سينمائيا مكثفا، يبدأ بعرض فيلم "موريانا" في الثالثة والنصف عصرا بقاعة "أوديماكس"، يليه برنامج للأفلام القصيرة مدته 100 دقيقة، كما ستتم إعادة عرض فيلم "كباتن الزعتري".



ثم تبدأ في الساعة الخامسة والنصف مساء السجادة الحمراء للفيلم الروائي الطويل "ريش" الذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، يليه عرض خاص للفيلم بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن المشاركين في الدورة الحالية من المهرجان.



وفيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.



ويجبر هذا التحول العنيف هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.