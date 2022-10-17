صناعة النواب: لدينا بنية تحتية زراعية تؤهلنا لنصبح دولة صناعية كبرى

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التنمية المستدامة لن تتحقق في مصر بدون ترسيخ الصناعة في مصر، لافتا إلى أن مصر حتى عام 2015 لم يكن بها بنية تحتية تصلح لأي قطاع صناعي ولا تشجع على الاستثمار والبنية التحتية كانت ضعيفة للغاية والآن الوضع تغير كثيرا.

وأضاف النائب محمد السلاب، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة جدا لحل كل المشاكل التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، كما أن لدينا بنية تحتية زراعية تؤهلنا لنصبح دولة صناعية كبرى.

وأوضح النائب محمد السلاب، أن بعض المشاكل التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر هو عدم تثيبت سعر الطاقة والضرائب وعدم تسهيل دخول المنتجات والمواد الخام، فضلا عن قانون العمل باعتباره أحد المشاكل التي تواجه المستثمرين ولابد من إقراره، مؤكدا أن المستثمر يضع الأمان الاقتصادي على رأس أولوياته للاستثمار في اي دولة.