رئيس اتحاد منتجي الدواجن: انفراجة في أسعار الفراخ بعد 3 أيام

أكد المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حدوث انفراجة في أسعار الدواجن بعد ثلاث أيام، بناء على تطبيق قرارات اجتماع اليوم، بين المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمعالجة نقص الحبوب والأعلاف والإفراج عن كميات من فول الصويا.

وأشار المهندس محمود العناني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم طلبوا من رئيس الوزراء أن يستمر الإفراج عن الأعلاف من فول الصويا وتم وعدهم بالإفراج عن كميات من فول الصويا بشكل أسبوعي، أما بالنسبة للذرة لن يكون مؤثر مثل تأثير الفول الصويا.

واستكمل: "تم حل المشكلة جزئيا ونحتاج 250 ألف طن بذرة صويا وحصل استجابة سريعة وتواصلت مع شركات للتأكد من وصول الفول الصويا، ولو استمرينا على كده بإفراج متتالي عن الشحنات المخزنة سيتم القضاء على السوق السوداء في الدواجن".