التصريح بدفن جثتي شقيقين قفزا من الطابق السادس في الإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، بتسليم جثتي شقيقين لأسرتهما لمواراتهما الثرى، وذلك بعد أن لقيا مصرعهما إثر سقوطهما تباعًا "الأصغر فالأكبر" من شرفة الطابق السادس داخل الشقة محل سكنهما والكائنة في شارع دار السلام، منطقة العجمي، غربي المحافظة، بعد خلافًا نشب بينهما على سماعة راديو "كاسيت".



وطلبت النيابة، اليوم الإثنين، تحريات المباحث حول الواقعة، مع سرعة مدها بتقريري الطب الشرعي حول حالة الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة، والتحفظ على محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة لفحصها، وسؤال شهود العيان من الجيران عن ملابسات الحادث.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى العجمي التخصصي، حول وصول كل من: "إ.ف.ص."، 26 عامًا، ميكانيكي، وشقيقه "م.ف.ص"، 18 عامًا، حاصل على الثانوية العامة، مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وفارقا الحياة.



وبانتقال ضابط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وسؤال والدتهما وتدعى "إ.ر.ع"، 53 عامًا، ربة منزل، وشقيقتهما "م.ف.ص"، 27 عامًا، ربة منزل، مقيمتبن في ذات العنوان، أفادتا بأنهن أثناء تواجدهُما في الشقة محل سكنهما، حدثت مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على سماعة راديو "كاسيت".



وبتطوير مناقشتهن أضافتا أن الشقيق الأكبر تعدى على الأصغر بالضرب، فشعر الأخير بأن كرامته قد مُسْت وسارع بالقفز من شرفة الشقة، وعند إحساس الأول بالذنب وتأنيب الضمير قفز خلفه، ما أدى لإصابتهما بكسور في جميع أنحاء الجسم أودت بحياتهما، ولم تتهمنَ أحدًا بالتسبب في الحادث.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.