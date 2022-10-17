تشغيل 8 وحدات ومراكز طب أسرة جديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

• الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.8 مليون خدمة طب أسرة من خلال 32 وحدة ومركزا لطب الأسرة بالإسماعيلية منذ انطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إضافة 8 وحدات ومراكز طب أسرة جديدة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يصل إجمالي وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى 40 وحدة ومركز رعاية أولية، حتى الآن.



وذكرت الهيئة أن وحدات ومراكز طب الأسرة الـ8 التي تم تشغيلها ضمن المرحلة الثالثة للتشغيل بمحافظة الإسماعيلية تشمل (مركز طب أسرة سرابيوم، مركز طب أسرة أبو سلطان، مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، وحدة طب أسرة الأبطال، وحدة طب أسرة وادي الملاك، وحدة طب أسرة أبو عاشور، وحدة طب أسرة القصاصين، وحدة طب أسرة الوادي الأخضر).



وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في فبراير 2021 وحتى الآن، بلغ 1.8 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال 32 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.



ونوهت بأن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والأسرة هي وحدة التغطية وليس الفرد، حيث تُعد وحدات طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر فى المنظومة الجديدة، لافتًا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 127 وحدة ومركزًا تابعة للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وذلك منذ انطلاق المنظومة بها وحتى الآن.



وأشار إلى أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين والذي يتم سنويًا لكل منتفعي المنظومة الجديدة، باعتباره التزاما وفرضا على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.



جدير بالذكر أن خدمات التأمين الصحي الشامل لأهالي محافظة الإسماعيلية تقدم من خلال 66 منشأة صحية، تشمل 12 مستشفى و54 مركزا ووحدة صحية، وتم تشغيل 44 منشأة، منها 4 مستشفيات وهي (مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي)، بالإضافة إلى 40 مركزا ووحدة طب أسرة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بمحافظة الإسماعيلية، حتى الآن.