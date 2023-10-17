القاهرة الإخبارية: وصول قوافل المساعدات الإنسانية لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وبثت القناة، لقطات تظهر اصطفاف قافلة المساعدات أمام معبر رفح استعدادا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وبينت اللقطات، عددا كبيرا من شباب العمل الوطني للعمل الأهلي، وهم يصطفون استعدادا لنقل المساعدات.

وتواصل مصر جهودها لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل جيش الاحتلال.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

وتحذر العديد من المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية بدأت تلوح في الأفق في القطاع الذي تحاصره إسرائيل وتمنع عنه الماء والكهرباء والوقود.