ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة بحق المرضى والمصابين والعاملين في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة بعد استهدافها بقذيفة أدت إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها مئات الشهداء.

وأدت المجزرة لاستشهاد ما يزيد على 500 شهيد ووقوع 600 مصاب بينهم أطفال ونساء بالمئات تحت الأنقاض، في حصيلة غير نهائية.

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وتصنف مثل هذه العمليات كجرائم حرب كونها تنتهك القانون الإنساني الدولي وانتهاك قواعد الحرب.

https://www.facebook.com/100023988562325/videos/196736120112411/?mibextid=Nif5oz

وانتشرت مقاصع فيديو قاسية اللحظات الأولى للقصف واخرى لجثامين الشهداء تفترش الأرض.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fcUyNZkQBMQayQtQX2brd4bEUXAd8dj4d49K94omwgP4CmyKSjDEoUjGCZ3MigDjl&id=100034634675303&mibextid=Nif5oz

* نقابة صحفيين مصر تدعو الوقفة احتجاجية

أدانت نقابة الصحفيين المصريين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة وتدعو لوقفة احتجاجية غدًا الأربعاء.

ودعا مجلس النقابة نقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم ويطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى "المتواطئة" وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعاد مجلس النقابة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.