في أعقاب قرار ألمانيا بفرض ضوابط ثابتة على حدودها هذا الأسبوع، تعتزم النمسا القيام بالشيء نفسه على حدودها مع جمهورية التشيك، في حين أن سويسرا تحتفظ بحقها باتخاذ إجراءات إضافية.

وقالت وزارة الداخلية في فيينا، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة النمساوية تأتي ردا على الضوابط الجديدة التي فرضتها ألمانيا على الحدود مع التشيك، وتستهدف منع المهربين من الهروب من العدالة.

وأضافت أن الإجراء النمساوي سيظل ساريا لمدة 10 أيام اعتبارا من غد الأربعاء، في الوقت الحالي.

وبعد تردد لبعض الوقت، أبلغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، بعمليات التفتيش على الحدود مع بولندا، وجمهورية التشيك وسويسرا.

وقالت فيزر، إن هذه الخطوة تستهدف تقليص الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين.

كما كانت ألمانيا تقوم بتفتيش الأشخاص الذين يدخلون ولاية بافاريا جنوب ألمانيا من النمسا منذ عام 2015.