هيئة شئون الأسرى: إسرائيل اعتقلت 35 عاملا من غزة بعدما طردتهم إلى الضفة

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال اعتقل فجر الثلاثاء 35 عاملا من قطاع غزة بعد أن طردتهم إسرائيل إلى الضفة الغربية مع بدء التصعيد في القطاع.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال اعتقل 35 شخصا من عمال المحافظات الجنوبية (غزة) الذين طردهم الاحتلال من عملهم إلى محافظات الضفة الغربية.

وبحسب البيان، اعتقل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري (بالضفة الغربية) 680 شخصا.

وأشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال اعتقل عمال غزة من المدرسة الصناعية في بلدة حلحول شمال الخليل (جنوب)، حيث يقيمون هناك بشكل جماعي.

وكانت سلطات الاحتلال قد طردت مئات العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مع بدء الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر الجاري.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.