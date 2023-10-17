سي إن إن: 2000 جندي من مشاة البحرية في طريقهم إلى شواطئ إسرائيل

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن المصادر قولها: "قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى شواطئ إسرائيل. وسينضم 2000 نفر من مشاة البحرية والبحارة إلى العدد المتزايد من القوات العسكرية البحرية المحتشدة قبالة سواحل إسرائيل".

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الأمر لا يعني أن القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيستخدم في دور قتالي إذا ذهبوا إلى إسرائيل. لكن قرار وزير الدفاع أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين فيه على القوات المحددة الاستعداد للانتشار إذا صدرت لها الأوامر بالتحرك.

وفي وقت سابق، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وشدد البيت الأبيض على أن انتشارها في المنطقة يجب أن يردع أطرافا ثالثة عن توسيع التصعيد في إسرائيل.

ثم أعلن رئيس البنتاغون لويد أوستن، عن إرسال مجموعة هجومية مع حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" إلى شواطئ إسرائيل، وتضم المجموعة الهجومية أيضا طراد صواريخ موجهة ومدمرات، وتسعة أسراب من الطائرات، وطاقما من هيئة الأركان.

وقال أوستن إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".