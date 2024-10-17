علماء ألمان يتتبعون مسارات النحل عبر ملصقات عاكسة



من أجل التمكن من تتبع النحل أثناء طيرانه، طور باحثون في جامعة ألبرت-لودفيج بمدينة فرايبورج الألمانية نظاما جديدا يتضمن وضع ملصقات عاكسة صغيرة على النحل.

وبحسب الباحثين، يمكن بمساعدة هذه الملصقات العاكسة أن تسجل كاميرات عالية الدقة والسرعة مقاطع فيديو لحركة النحل خلال طيرانه بحرية.

وقال الباحث المشارك في المشروع الذي يحمل اسم "فلو-تراكينج"، أندرو شتراف: "تتمتع الكاميرا بعامل تكبير عالٍ، والذي نستخدمه لتوجيه الكاميرا مباشرة نحو العواكس الضوئية حتى نتمكن من متابعتها دائما".

ونظرا لأن الكاميرات مثبتة على طائرات مسيرة صغيرة، يمكن للباحثين رصد النحل أثناء طيرانه بمسافة تبعد حوالي 12 مترا عن النحل.

وبحسب البيانات، فإن الطائرات المسيرة يتحكم فيها حتى الآن الباحثون أنفسهم، إلا أنهم يهدفون إلى تشغيلها بنظام الطيار الآلي في المستقبل.

ووفقا لفريق البحث، فإن النظام لديه القدرة على توفير معلومات حول كيفية تصرف النحل في بيئته الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن دراسة ردود فعل النحل للضوء الاصطناعي في الليل، أو للعلاجات بالمبيدات الحشرية، أو لفقدان موائله.