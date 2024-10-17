يوآف جالانت: إسرائيل أنهت حسابا طويلا مع السنوار

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على حدود قطاع غزة، إن "إسرائيل أنهت اليوم حسابا طويل الأمد مع يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)".

وأضاف جالانت أن "قتل السنوار رسالة لأهالي القتلى والمختطفين بأننا نفعل كل شيء من أجلهم".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم اغتيال السنوار.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

وأشارت القناة إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الرهائن.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الخميس، إنه يجب اغتنام الفرصة للتحرك بشكل حاسم فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرا آمنا لمن يجلب لنا الرهائن"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أهالي الأسرى يعربون عن قلقهم بشأن مصير ذويهم المحتجزين لدى حماس في غزة، ويطالبون بالاستفادة من اغتيال يحيى السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم.