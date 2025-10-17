قائد الانقلاب العسكري في مدغشقر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

أدى ضابط برتبة كولونيل بالجيش في مدغشقر اليمين الدستورية اليوم رئيسا جديدا للبلاد، بعدما قاد انقلابا عسكريا للاستيلاء على السلطة.

وأدى الكولونيل مايكل راندريانرينا اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية بالمحكمة العليا في مدغشقر.

ويأتي تنصيب راندريانرينا بعد 3 أيام فقط من إعلانه أن القوات المسلحة استولت على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي التي يبلغ تعداد سكانها نحو 30 مليون شخص قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.

ووعد راندريانرينا بإجراء انتخابات خلال عام ونصف العام إلى عامين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت وكالة (د ب أ) أن راندريانرينا رفض مطلب المحكمة العليا بإجراء انتخابات خلال 60 يوما، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات ضرورية.

وتحدث الكولونيل، الذي ظهر بملابس مدنية، عن منعطف تاريخي ووعد بدعم مطالب الشباب لإيجاد حل للمشكلات الاقتصادية وفقا لوكالة (د ب أ).

وحضر مراسم أدائه اليمين كبار القادة العسكريين، وسياسيون وممثلون عن الشباب، إلى جانب دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى، حسب (د ب أ).

وكان الرئيس أندريه راجولينا قد فر من البلاد بعد احتجاجات حاشدة، وعزله البرلمان من منصبه، وأفادت تقارير بأنه يقيم حاليا في دبي.