النائب عفت السادات يدعو لتفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الفيتو الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض ممارسات انتخابات مجلس النواب يمثل إشارة واضحة لضرورة ضبط مسار العملية الديمقراطية في مصر.

وأضاف السادات، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ كاملة، بما في ذلك مراجعة قوانين الانتخابات وجميع التشريعات المتعلقة بممارسة الديمقراطية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن دور مجلس الشيوخ يتيح فرصة حقيقية لتعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الديمقراطية، بما يتوافق مع أحكام الدستور وتطلعات الشعب المصري، موضحا أنه قام بـ مشاورات مع مجموعة من القوى السياسية حول هذا الأمر، وأن جميعهم رحبوا بالفكرة، مؤكدين على أهمية استثمار اختصاصات مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات والتشريعات المرتبطة بممارسة الديمقراطية.

وأكد السادات أن الاستفادة من اختصاصات المجلس في هذا الإطار تعد خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار السياسي وتعميق المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وضمان حقوق الجميع في إطار من العدالة والشفافية.