متحف يهودي يمنح جائزة للتسامح لوزير الخارجية الألماني وفنان كبير

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منح المتحف اليهودي في برلين مساء السبت جائزة التفاهم والتسامح لكل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والفنان الألماني الشهير أنسيلم كيفر .

وقالت هيئة تحكيم الجائزة في بيان:"كسياسي ووزير، ظل هايكو ماس يتحدث دائمًا من أجل أوروبا الموحدة.

ومنذ البداية، لم يثر كلمات فارغة في الحرب ضد الشعبوية اليمينية المتصاعدة".

وأضاف البيان "ترك انخراطه السياسي والشخصي ضد معاداة السامية ومناصرته العلنية الدؤوبة للحياة اليهودية في ألمانيا انطباعًا عميقًا على هيئة التحكيم ".

وأشارت هيئة التحكيم أيضا إلى "أعمال كيفر الضخمة، والتي يكافح فيها بشكل مكثف جرائم القوميين الاشتراكيين".

وتركزت أعمال كيفر لعقود على الحرب والموت والتاريخ الألماني وكارثة المحرقة.

تم توزيع الجوائز، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، في أمسية احتفالية في متحف وسط برلين.

يشار إلى أن المتحف يمنح جائزة التسامح منذ عام 2002.