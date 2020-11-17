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غدا.. افتتاح معرض مجاني للملابس لطلاب جامعة القاهرة بمبنى قاعات الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 11:36 ص

تنظم جامعة القاهرة، غدا الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، معرض ملابس للطلاب بالمجان، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض يضم حوالي 10 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها علي الطلبة والطالبات بالمجان، مؤكدًا أن الجامعة ستراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم لأول مرة هذا العام تنظيم دخول الطلاب وفق كروت ملونة يتم توزيعها عليهم، بحيث يكون موعد دخول الطلاب ممن يحملون الكارت الأحمر من 10 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، وحم الكارت الأخضر من الساعة 12 ظهرًا وحتى 1:30 ظهرًا، حملة الكارت الأصفر من الساعة 2 ظهرًا وحتى 3:30 عصرًا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بالمجان للطلاب، في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.


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