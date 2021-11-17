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تايوان: 5 إصابات جديدة بكورونا ولا حالات وفاة

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:47 ص
أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله، إن حالات الإصابة الخمس القادمة من الخارج لتايواني وأربعة أجانب، سافروا إلى تايوان، من ليتوانيا وإندونيسيا والهند.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفا و503 حالات إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفا و426 حالة إصابة محلية، منذ 15 مارس، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848.

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