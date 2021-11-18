ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6ر16% ليصل إلى 7ر530 مليار جنيه خلال (يوليو – أكتوبر) 2021، مقارنة مع 455 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت وزارة المالية، في تقرير اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر10% بنحو 2ر11 مليار جنيه ليحقق 7ر120 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 2ر9 مليار جنيه ليصل إلى 8ر24 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على المواد الخام والمنفق على المياه والإنارة.

وأوضحت أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 4ر9 مليار جنيه ليحقق 79 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية ليسجل 2ر17 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما حقق الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 45 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وبلغ الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) نحو 7ر6 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 6ر2 مليار جنيه بنسبة 9ر4% ليسجل 2ر57 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 3ر27 مليار جنيه بنسبة 16% ليحقق 7ر197 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 4ر170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 8ر9 مليار جنيه بنسبة 3ر39% ليبلغ 5ر34 مليار جنيه مقابل 8ر24 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 2ر10 مليار جنيه بنسبة 2ر20% ليحقق 61 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 8ر50 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت المالية إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولاويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.