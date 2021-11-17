براءة مستشار ترامب السابق من تهمة التحريض على هجوم الكابيتول

برأت السلطات الأمريكية مستشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ستيف بانون، من تهمة التحريض على هجوم الكابيتول.

وقال بانون للصحفيين لدى وصوله إلى مقر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في واشنطن: "نحارب نظام بايدن يوميا"، وأضاف موجها حديثه لمؤيدي الرئيس السابق: "أريدكم أن تظلوا مركزين على الرسالة... سنطيح بنظام بايدن"، وفقا لموقع"العربية.نت" الإخباري.

ورغم استدعائه في منتصف أكتوبر، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيرا إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات.

وسلم ستيف بانون، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفسه للشرطة فى واشنطن بعد توجيه تهمتين له بـ"ازدراء الكونجرس" لرفضه التعاون في تحقيق بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن مطلع العام.

وكان بانون مستشارا لترامب متكتما إنما واسع النفوذ، ولعب دورا كبيرا في فوز ترامب بإعطائه حملة المرشح الجمهوري عام 2016 اتجاها شعبويا. لكنه دفع إلى الاستقالة في السنة التالية.

ولم يكن بانون يشغل أي منصب رسمي في 6 يناير، لكن يبدو أنه بحث في التظاهرة مع الرئيس في الأيام السابقة لتنظيمها، حسب لجنة التحقيق.