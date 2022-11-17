الرئيس الفرنسي: يجب عدم تسييس الرياضة قبيل انطلاق مونديال قطر

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة تسييس الرياضة، واعتبرها فكرة سيئة للغاية، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم قبل أيام من انطلاق البطولة.

وقال ماكرون -في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية- إنه يجب عدم تسييس الرياض.. ومن الضروري معالجة هذه المسائل عند منح حق استضافة الحدث".

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يتحدث باستمرار مع المسؤولين القطريين في جميع الموضوعات وهناك علاقات صريحة وودية وبناءة.. مشيرا إلى أن مبدأ "عدم تسييس الرياضة" ينطبق أيضا على أولمبياد باريس التي ستنظم في العاصمة الفرنسية عام 2024.

وتابع قائلا إنه "لا أعرف في أي سياق ستقام الألعاب الأولمبية جيوسياسيًا. لكن من المؤكد أن الهدف من هذه الأحداث الكبرى هو السماح للرياضيين من جميع الدول بما في ذلك في بعض الأحيان من الدول التي تشهد حالة حرب على إعادة الرياضة إلى الحياة وأيضا لإيجاد طرق للنقاش من خلال الرياضة حيث لم يعد بإمكان الأشخاص التحدث مع بعضهم البعض".

وكان الرئيس ماكرون قد وصل إلى بانكوك في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تستمر يومي (18 و19 نوفمبر الجاري).