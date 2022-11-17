بيلوسي تعلن عدم ترشحها لرئاسة النواب الأمريكي وتخليها عن تزعم الديمقراطيين بالكونجرس

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها لن تترشح لمنصب قيادي مرة أخرى ومن بينه رئاسة مجلس النواب في بلادها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن بيلوسي قالت إنها سوف تستمر في "التحدث باسم شعب سان فرانسيسكو" كعضوة في الكونجرس لكنها لن تسعى إلى إعادة انتخابها من جديد لمنصب قيادي.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، مبينة أنها ستستمر في العمل كعضو في مجلس النواب.

وقالت بيلوسي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم، إن مبنى الكونجرس هو رمز للديمقراطية في الولايات المتحدة ومبادئها.

وشددت بيلوسي، في الوقت ذاته، على أهمية الدفاع دوما عن الديمقراطية في مواجهة كل من يريد إيذاءها، مشيرة إلى أن الانتخابات أظهرت رفض الأمريكيين للعنف والتمرد.