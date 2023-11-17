زامبيا تهزم الكونغو برازفيل في تصفيات المونديال

فاز منتخب زامبيا على ضيفه منتخب الكونغو برازفيل 4 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا في الدقيقة الخامسة، لكن المنتخب الكونغولي نجح في تسجيل هدفين عن طريق سيلفر مبوسي في الدقيقة 13 ومونس باسوامينا في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 43 عاد المنتخب الزامبي للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاميك باندا، قبل أن يضيف فاشيون سكالا الهدف الثالث في الدقيقة 69، ثم اختتم داكا الرباعية بتسجيل هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتضم المجموعة الخامسة كذلك منتخبات المغرب والنيجر وتنزانيا، فيما انسحب منتخب إريتريا من المنافسات.